黃詠欣：港銀今年料再加息一次　新盤買家宜即供

滙豐銀行宣布上調港元最優惠利率(P)0.25厘，至5.375厘，是今年內第二次上調P，累積加幅已達0.375厘，連同早前上調H按鎖息上限，等同已經累積加息0.625厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，在美國接連急速加息下，近月香港銀行加息壓力明顯加大，包括近日1個月拆息高企於3厘以上，已大幅升破普遍銀行的H按封頂位(2.875%)，加上香港不論大中小型銀行皆以高息搶存的舉動，部分銀行一年定存升高於5厘，港銀再上調最優惠利率屬預期之內，預計港銀今年內或會再加息一次。

黃指出，由於樓市交投放慢，加上年初受疫情影響，不少銀行按揭業務仍未達標，因此在第三季仍紛紛推出不同按揭優惠吸客，有大型銀行延遲上調一手新盤的H按鎖息上限，亦有銀行推出的首1至2年定息按揭計劃，息率較一般H按鎖息上限及P按息率為低，而中小型銀行為應對競爭，一再增加按揭現金回贈目前最多更可達2.3%，這些優惠連同政府早前放寬壓力測試要求的措施，有助抵銷部分加息的影響。

黃預計，港銀年內仍會再加息一次，建議新盤買家選用即供付款計劃，會較建期付款計劃划算。一方面因為仍有部分銀行針對一手盤提供較低按息，另一方面，若選用建期付款計劃，「上會」時如息口再上升，如薪金升幅追不上加息步伐，或要找擔保人才能通過銀行入息要求。同時，供樓人士可善用高息存款掛鈎(mortgage link)戶口的按揭計劃，現時部分銀行容許貸款人及一至兩名家人的存款戶口皆可享有等同於供樓利息的高息存款戶口，可讓貸款人以儲蓄資金去對沖到加息的影響。