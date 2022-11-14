港島居屋移民盤勁劈26%售450萬　2個月冧價1成

樓價持續下挫，居屋未補價第二市場有移民盤勁減成交，筲箕灣東熹苑三房戶，累計減幅約26%至450萬元售出，較9月份同類成交跌價約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東熹苑C座中層11室三房戶，實用面積約606方呎，於去年未補價第二市場開價608萬元，減至568萬元仍乏人問津，移民前降至558萬元，獲綠表買家以450萬元購入，減幅約26%，呎價約7,426元，較9月成交跌約一成。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富道嘉洋大廈低層A室，實用面積約277方呎，原則兩房改一房，成交價低見460萬元，呎價約16,606元，創屋苑近五年最低，單位原業主叫價達560萬元，累減100萬元，減幅近18%。

●美聯江雲龍指，北角富澤花園富達閣高層C室，實用面積約652方呎，套三房間隔，外區客尋遍多區，終以約860萬元購入，呎價約13,190元，樓價重回2016年水平。

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九龍區

●中原程智聰表示，西南九龍匯璽1B座高層D室，實用面積約270方呎，開放式間隔，年初開價725萬元，多次調整叫價，直至本月減至605萬元才獲洽購，累減132萬元，以593萬元沽出，呎價約21,963元，原業主持貨逾5年半，帳面僅獲利8萬元。

●中原麥少基稱，何文田翠華大廈1座極高層D室，實用面積約884方呎，三房間隔，另設儲物房，享街景，開價1,000萬元，議價後終以898萬元易手，呎價約10,158元，原業主於2018年4月以1,060萬元購入，持貨4年帳面蝕讓162萬元。

●世紀21富山劉倩彤透露，新蒲崗居屋采頤花園7座高層K室，實用面積約452方呎，兩房設計，未補價第二市場以469萬元成交，呎價10,376元，單位原先叫價540萬元，最終減價71萬元成交，減幅約13%。

●利嘉閣莊雅琁表示，牛頭角淘大花園G座高層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望山景，日前以約483.8萬元易手，呎價約12,901元，原業主於2012年以約345萬元購入，持貨約10年帳面獲利約138.8萬元。

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新界區

●中原胡國輝稱，東涌區11月暫錄8宗二手買賣，海堤灣畔1座極高層F室兩房戶，實用面積約521方呎，去年底放盤叫價950萬元，因急需換樓，上月調低至690萬元，低於銀行估價約750萬元，上車客以630萬元購入，呎價約12,092元，約5年帳面升值約6%。

●中原余仲平表示，近期樓價跌幅擴大，置業門檻明顯下降，不少用家趁機入市上車。荃灣荃錦中心1座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價530萬元，獲上車客洽購，終減價25萬元或近5%，以505萬元易手，呎價約13,467元，成交價重返2017年水平。原業主於2013年2月以337.25萬元購入上址，持貨9年轉售帳面獲利167.75萬元，單位升值約50%。

●中原羅家俊稱，葵涌葵芳閣2座高層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，去年12月放盤價為610萬元，今年初調整至570萬元，下半年進一步減至550萬元，但二手交投依然冷清，業主只好再降價至530萬元，新近獲買家還價至490萬元洽購，幾經拉鋸後終以505萬元成交，呎價約12,169元，售價及呎價同創屋苑今年新低。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海濤居4座中層E室，實用面積約649方呎，三房間隔，原開價850萬元，放盤2個月減價30萬元，減幅約3.5%，以820萬元獲承接，呎價約12,635元。原業主於2001年7月以252萬元購入上址，持貨至今帳面獲利約568萬元，升值約2.3倍。

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