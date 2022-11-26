專家樓評：剛轉工想買樓　唔知竅門可能做唔到按揭

經常有人討論「魚唔過塘唔肥」，不少人會「定時轉工」以爭取升職或加薪。不過，轉工太頻繁，除了要擔心被認為太過不安於位外，有置業打算的人士，更要留意轉工太密或剛轉工便申請按揭，可能會有阻滯。

近日接到一個案，該客戶一年內轉了3次工，最近一份做了一個月左右，他眼看樓價回調，想入市置業，於是便做預先評估，到底這情況是否能申請按揭呢？其實剛轉工便申請按揭，銀行批核的關鍵，是看申請人的工作類型、公司規模、工資變化及是否「工接工」等去審批。如果轉到大型企業或政府工，早前有個案是專科醫生剛轉工一個月未過試用期，仍能以新的入息去批出90%按揭。不過，如果是規模較細的中小型企業，亦曾有個案是質疑加薪幅度的可信性，銀行拒批按揭。

等齊糧單 宜傾較長成交期

而上述一年轉工3次的客戶，他3份工的工種相同、工資都相若。不過，由於他工與工之間都兩星期至一個月的「真空期」，由於客戶仍未買入單位，因此建議他待新工至少有3個月的糧單，有3個月自動轉帳的受薪銀行戶口紀錄後，再申請按揭會較安全。若客戶在這段時間有心儀想購入的單位，建議傾較長的成交期，例如11月轉工，建議最快下年2月才申請按揭，即下年4月才成交會較穩妥。

除了轉工，每年年尾不少企業會公布加薪福度或是否分發花紅及雙糧，要留意除了僱員合約上寫明的雙糧是必然會計算外，年終花紅或額外一個月雙糧等非合約上的獎勵，銀行會個別去審批，例如部分銀行是以兩年平均去計算花紅收入，因此如去年沒有花紅，今年才有4萬元花紅，有銀行做法是除24個月去計，即當申請人每月人息多了約1,666元。

每間銀行的批核準則都有輕微差距，如不清楚如何計算，建議找專業人士協助，於購入單位前先做預先評估便更安心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣