華懋收購松齡護老推高端護老院舍　最高級每月收費...

位於銅鑼灣禮頓道一號的院舍樓高三層，總樓面面積為約3.54萬平方呎可容納最多188位入住長者。1、2樓為經濟客房，設單人及雙人房間，共151間房間及158個床位。3樓則屬於尊貴樓層，共28間房提供30個床位，並設設理髪室、物理治療室、閱讀區、中西式用餐區，為「老友記」提供個性化服務。視乎不同護理需求，經濟單人客房定價為每月約2萬元；3樓尊貴豪華單人套房定價為約6萬元，高級護理收費更達每月8萬元。

陳業強表示，「尚耆.賢居」系列過去半年入住率為68%，部分原因乃石硤尾開業不久所致，希望疫情稍微放緩後，入住率能升至80%。他又謂，該系列在2018年中才推出，集團會把業務模式微調後，才會嘗試把其複製。而過去兩個月有與華懋探討不同的業務模式，但強調會重視服務到位，不會過於心急。

華懋在8月收購松齡護老後，正式進軍健康護理及安老業務，集團同日宣布成立全新品牌「CCG Healthcare」。華懋行政總裁兼松齡護老主席蔡宏興表示，有關收購乃基於業務前景，並非只尋求平價生意投資，重申對松齡業務有信心，又大讚松齡管理層專業。至於香港人口老齡化，市場對安老服務需求增加。集團視健康護理及安老為長遠發展的板塊，亦認為可為現有業務創造協同效應。