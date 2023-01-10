K11 Art Mall去年7至11月銷售額按年升15%　跑贏大市

2022年下半年，K11 Art Mall成功吸引40個新租戶進駐及商戶續租，佔整體租戶四成，出租率100%。受惠於租戶業務表現良好，K11 Art Mall去年7至11月的銷售額按年跳升超過15%，比起政府統計處公布去年同期零售業總銷貨額的按年升幅0.8%為高，成績跑贏大市；而聖誕節及除夕的銷售及人流按年均達雙位數升幅，單日人流更創近十年新高。K11 Art Mall的新會員增長率亦按年上升達兩成。

過去一年，K11 Art Mall租戶業務理想，整體銷售額按年跳升超過15%，尤其是咖啡室及甜品類別商戶，和銷售生活時尚產品的商店銷售額分別按年升近四成及八成。為了進一步刺激人流及針對「Z世代」客群的喜好，K11 Art Mall於12月連續五星期舉行「MUSIK11: Winter Sparks 燃點音樂新勢力」音樂會，邀請超過20位新世代女團，及本地樂壇新星進行免費的現場音樂表演及節日倒數。

K11 Art Mall又聯同各大品牌，打造與音樂會主題相應的聖誕裝飾及體驗活動，反應熱烈，令聖誕節及除夕的銷售及人流按年均達雙位數升幅，單日人流創近十年新高，而當中聖誕周末市集銷售額較去年同期升15%。隨着防疫措施放寬及逐步通關，K11 Art Mall預計農曆新年期間，商戶的銷售額及整體人流將會進一步提升。

K11 Art Mall一直與不同界別夥伴及租戶策略性合作，不斷提升的租戶組合及舉行人氣活動，吸引不少新會員加入，令新會員增長率按年上升達兩成。K11 Art Mall透過大數據系統分析，向會員發放切合其喜好的最新活動內容及產品資訊，增加會員忠誠度，亦同時協助租戶與消費者建立更強大客戶網絡，讓K11 Art Mall成為「Z世代」的潮流熱點。透過新世界集團生態圈，K11 Art Mall亦與New World CLUB及FTLife富通保險合作推出獨家禮遇，吸引包括年輕客戶在內的不同類型顧客，產生協同效應，以擴大各方會員數量。