美股道指跌215點　達美航空跌5%

多間大行警告暫未是美股入市時機，道指周五(13日)早段跌215點，至33,974點；標指跌30點，至3,952點；以科技股為主的納指跌75點，至10,925點。

美國銀行表示，在經濟和盈利衰退時投資者需保持耐性，標指或下跌至3,600點，比周四收市將有約10%的潛在跌幅，直至經濟回復穩定後，有望在下半年反彈至4,200點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,892點，升110點，高水153點。

摩根資產管理亦不建議投資者目前入市，應靜待美國聯儲局貨幣政策轉向，認為通脹增速正減慢，走向正確方向，聯儲局再無必要進取加息，徒增衰退風險，料當局將很快停止收緊貨幣政策，目前予美國股市「減持」評級。

美股業績期本周展開，道指成分股的醫療保險公司聯合健康(UnitedHealth)截至去年12月底止第四季收入按年增長12.26%，至827.87億美元；純利按年增16.94%至47.61億美元；經調整每股盈利5.34美元，高過分析師預期。其股價周五早段跌0.23%。該企重申2023年財務指引不變，料收入介乎3,570億至3,600億美元，經調整每股盈利24.4至24.9美元。

投資者關注全球旅遊復常下航空業營運前景，達美航空截至去年12月底止第四季營運收入錄134.35億美元，較2019年疫情前增17.44%；純利錄8.28億美元，較疫情前少24.65%，其股價跌5.77%。該企預期今年航空業前景持續正面，首季收入將較2019年水平增長14至17%。

多間銀行公布業績後股價向下，摩根大通跌1.85%、美國銀行跌1.84%，富國銀行亦跌4.25%。