會地擬今年推出6至7個項目 樓價看升逾半成

社會復常，發展商亦重整旗鼓部署今年的推盤計劃。會德豐地產主席梁志堅表示，雖然去年的銷售成績受疫情影響較遜色，但銷售金額亦接受近100億元，今年部署推出6至7個項目，對地產市道有把握，預料全年樓價有5至7%增長。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，年內推售的樓盤將以鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO為兔年頭炮項目，他形容該盤為市區上車客首選。

而第二季將推售與其他發展商合作發展的九龍承豐道19號第1期，提供361伙。至於，將軍澳日出康城12期第1期涉650伙，啟德MIAMI QUAY II涉571伙，兩盤安排年中登場。

緊接第三季，計劃推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3B期，提供444伙，以及灣仔春園街住宅項目，涉88伙。而將軍澳日出康城12期第2期提供685伙，將於今年第四季推出市場。另山頂種植道1號，會於下半年安排6座洋房以現樓推售。

黃光耀表示，集團旗下有680萬方呎的土地儲備，足夠未來5年發展。回顧去年，透過強拍吸納位於跑馬地及中環的土地。旗下九龍灣九龍貨倉住宅重建項目完成換地，可提供83萬呎樓面面積，料可提供逾1,500伙。冀望今年會維持貨如輪轉政策。