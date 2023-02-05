平遊日本已無望！酒店價格飆升　比疫情前貴2成

外媒報道，日本酒店在政府補助促進觀光及外國遊客回流下，酒店價格已由去年12月升至比新冠疫情前同期還貴近2成，原因不單是多了遊客，同時還受勞力短缺影響，部分酒店需限制客房供應。

報道引述美國酒店市場數據公司STR的數據，日本去年12月平均酒店房價為17,127日圓(約1,044港元)，按月上升10.8%，比2019年12月的平均價格高18.4%。

該平均價是日本酒店連續第二個月高於2019年同期，惟去年12月的按年升幅卻比11月多出15個百分點，就入住率僅75%，仍不及2019年同月的逾8成水平。

酒店價升主要因為日本政府去年秋季放寬入境防疫限制，令遊客激增。日本政府觀光局(JNTO)稱，去年12月入境的外國遊客為137萬人，已恢復至2019年同期逾五成。

加上，政府補貼及日本人對海外疫情的擔憂，也令國內旅遊盛行。調查機構Morning Consult去年8月調查指，35%日本受訪者稱不會再出國旅行，高於美國或中國大陸受訪者的比率14%，及南韓的15%。

惟突如其來的加價潮或令需求降溫。部分位在東京的外國品牌酒店房價已漲至每晚15萬至20萬日圓(約9,146至12,195港元)。若價格上升太快，或會抵銷政府補助方案的優惠。