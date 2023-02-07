西營盤裕豐花園兩房售693萬　外籍客3年蝕87萬

樓市蝕讓買賣不停湧現，西營盤裕豐花園兩房以693萬元售出，原業主為外籍人士，2019年持貨至今帳面虧損約87萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鄧惠源稱，西營盤裕豐花園低層單位，實用面積約363方呎，連面積約467方呎平台，兩房間隔，最新以693萬元易手，呎價約19,091元，原業主為外籍人士，於2019年以約780萬元購入，持貨約3年帳面虧損約87萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角慧雲峯高層C室，實用面積約396方呎，一房設計，望山景，成交價773萬元，呎價約19,520元，去年11月原先叫價840萬元，最終減價67萬元成交，減幅達約8%。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌御皇臺高層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望市景，以745萬元易手，呎價約18,625元，原業主於2013年以570萬元買入，持貨約10年帳面獲利175萬元，單位升值約31%。

●中原莊劍嵐指，鰂魚涌太古城2月暫錄7宗二手買賣，平均實用呎價約17,109元，屋苑天山閣低層D室，實用面積約582方呎，兩房則王，去年10月以1,000萬元放盤，終獲區內用家以900元萬承接，呎價約15,464元。

－－－－－－

九龍區

●美聯邵偉信表示，長沙灣青薈高層B室，實用面積約224方呎，一房間隔，設有開放式廚房，獲用家以460萬元承接，呎價約20,535元，原業主於2015年10月以399.8萬元購入，持貨超過7年，帳面獲利60.2萬元，升值約15%。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣宇晴軒5座中層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，原先叫價約850萬元放盤，一名睇樓近一個月的外區上車客洽購，雙方議價後，累減約32萬元，最新以約818萬元易手，呎價約17,706元。

●中原王能透露，觀塘凱滙2月首6天即錄得3宗買賣，平均實用呎價約18,738元，屋苑2座高層A室，實用面積約860方呎，套三房間隔，另設工人套房，開價1,765萬元，終以1687萬元成交，呎價約19,616元，新買家為換樓客。

－－－－－－

新界區

●中原柯勇表示，將軍澳2月首6天錄得75宗二手買賣，日出康城MONTARA2A座中低層B室，實用面積約775方呎，套三房間隔，以1,110萬元易手，呎價約14,323元，原業主於2019年5月以1,019萬元買入，持貨不足4年帳面獲利91萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋康盛花園2座低層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，享市景，已補價自由市場開價430萬元，經連番議價後，雙方終達成共識，以399萬元成交，呎價約8,061元，新買家為同區分支家庭。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧21座中層D室，實用面積約903方呎，套三房則王，望內園景，叫價1,380萬元，以1,330萬元成交，呎價約14,729元，低市價約5%，屬同類型新低，原業主於2017年8月以1,480.9萬元購入，持貨逾5年帳蝕150.9萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦鞍苑A座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價650萬元，放盤達1年，經議價後微減12萬成交，減幅約2%，獲買家以638萬元承接，呎價約9,891元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園2座中層C室，實用面積約400方呎，兩房間隔，原先開價620萬元，放盤兩個月，獲買家以618萬元承接，呎價約15,450元。

●中原黎宗文指，大圍區2月約14宗二手買賣，名城2座南翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，1月放盤時叫價約1,350萬元，日前議價後以1,208萬元易手，呎價約17,558元，累減142萬元，新買家為外區用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑L座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，單位放盤1個月，未補價第二市場叫價630萬元，獲買家以618萬元承接，呎價約9,508元。

●中原陳敬天表示，沙田第一城2月暫錄約10宗二手買賣，屋苑17座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約670萬元，議價後以650萬元易手，呎價約14,412元，新買家為年輕上車客，購入單位自住。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城9座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，物業放盤8個月，叫價740萬，減價140萬元，獲買家以600萬元承接，減幅約19%，呎價約13,304元。

●中原黎宗雄稱，沙田第一城47座高層H室，實用面積約304方呎，原則兩房改一房間隔，2月初放盤時叫價約530萬元，日前議價後以518萬元易手，呎價約17,039元，新買家為一對父母，怕遲買會貴，即入市單位予兒子自住。

●中原楊頌堯指，大埔新峰花園剛錄2月首宗買賣，屋苑1座中層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，日前議價後減價42萬元以608萬元易手，呎價約11,115元，新買家為區內家庭客。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺居屋嘉盛苑C座低層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望公園景，未補價第二市場以約450萬元放售，近日逐步下調叫價，並獲買家洽購，累減約20萬元，最新以約430萬元成交，呎價約7,875元，新買家屬公屋上車客。

●中原羅偉蓮指，元朗錦綉花園2月暫錄約4宗買賣，其中荔枝南路單號屋，實用面積約1,036方呎，連約1,172方呎花園，放盤開價約1,490萬元，日前議價後減價110萬元，以1,380萬元沽出，呎價約13,320元，新買家為同區用家。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園J段2街雙號屋，實用面積約950方呎，全幢屬兩層連天台，最新以1,170萬元易手，呎價約12,316元，原業主於2011年以約198萬元購入，持貨約12年帳面獲利約972萬元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居11座中層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，經議價後，原業主再減6.2萬元，未補價第二市場以413.8萬元成交，呎價約6,990元。

●祥益表示，屯門居屋悅湖山莊5座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價75萬元，區外首置客決定即時入市，已補價自由市場以355萬元購入自用，呎價約8,237元。

●祥益透露，屯門居屋景峰花園5座低層J室，實用面積約480方呎，兩房間隔，過去周末吸引多組客人視察，原業主有見及此臨場反價7萬，決定加價最終在已補價自由市場以387萬元獲用家購入，呎價約8,063元。

●美聯周麗萍稱，屯門豫豐花園5座高層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，新買家心儀單位位於高樓層，終以428萬元成交，呎價約10,808元，原業主於2014年10月以308萬元購入，持貨逾8年帳面獲利約120萬元，期內物業升值約39%

●利嘉閣彭錦添表示，青衣區2月暫錄20宗二手買賣，盈翠半島最新錄得7座低層H室，實用面積約521方呎，三房間隔，以838萬元成交，呎價約16,084元。

●中原林溢斌指，東涌區連錄8宗二手買賣，按周增加1倍，東堤灣畔2座低層F室，實用面積約803方呎，套三房間隔，叫價900萬元，有上車客「翻睇」後即斥868萬元承接自用，呎價約10,809元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋唐明苑A座低層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，望園景，早於去年2月放盤，未補價第二市場叫價560萬元，近日調整至480萬元，區外白居二以453萬元購入，累減107萬，減幅約19%，呎價約7,012元。

－－－－－－