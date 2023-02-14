【新盤追擊】KOKO ROSSO四通八達 盡佔港九CBD優勢

會德豐旗下藍田新盤KOKO HILLS，全新一期KOKO ROSSO現已登場。該盤毗鄰港鐵藍田站，無論往港島東或是九龍東的核心商業區，10分鐘車程即達，四通八達。KOKO ROSSO開則更有別於前兩期，主打較細的一房至兩房，為區內罕有同類供應，屬年輕家庭及首置客上車之選。

KOKO HILLS坐落藍田半山，地理位置優越，由港鐵藍田站D1出口起步，步行約5分鐘即達樓盤所在的高嶺道。美聯物業區域聯席董事陳春輝表示，住近藍田站極具優勢，一站即達觀塘，車程僅3分鐘，去九龍灣也只是7分鐘，過海的話，往鰂魚涌站亦僅9分鐘。駕車的話，KOKO HILLS鄰近東區海底隧道，去中環都很方便，另外還有興建中的T2主幹路及中九龍幹線，落成後由藍田往啟德只是3分鐘車程。

第3A期KOKO ROSSO提供392伙，標準房型由一房至兩房，實用面積300至497方呎，開則較前兩期細，發展商早已預告，大部分單位售價為1,000萬樓下，對上車客極具吸引力。而KOKO HILLS首兩期租務情況亦理想，陳春輝表示，該盤3個月內租出約8成租盤，呎租平均大約42元，比同區其他屋苑高一截，租客中不少為專業人士。

除了交通便利外，KOKO HILLS居住環境亦相當舒適，部分中高層單位可享開揚維港煙花海景。至於配套又如何？屋苑自設會所園林CLUB KOKO，佔地72,000方呎。項目周邊亦有商場及休閒設施，並鄰近行山徑，住戶隨時可親親大自然。如想知道KOKO ROSSO更多賣點及參觀示範單位，立即去片！

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