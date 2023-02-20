【產經直播】業績期加預算案　港股點部署？

港股周一(20日)先跌後升，低開38點後，最多跌112點，低見20,606點，之後隨A股回升，恒數亦掉頭上升，收市升167點，報20,886點。本周重要消息一籮籮，包括有多隻藍籌派業績，再加上港府於本周三(22日)公布新一份《財政預算案》，以及恒指季檢，股民要點部署？

外圍方面，雖然周一(20日)美股休市，但本周將有美國聯儲局上月議息會議紀錄，以及上月個人消費開支PCE物價指數出爐。近日多個聯儲局官員放「鷹」，多間大行上調加息次數及利率峰值預測，會議紀錄或「鷹」姿再現？美股短期看淡？

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