港產航空科研公司Aerosim與波音簽訂合作協議

港產航空科研公司Aerosim與環球航空公司波音公司簽訂合作協議，未來將攜手建立亞洲航空業生態圈，為行業培育更多人才。

Aerosim執行總監曾浩銘(Mattis)表示，隨着全球全面通關，加上中國《十四五規劃》中將香港發展成國際航空樞紐的藍圖，淨以香港計算，粗略估計航空業已需要10萬至20萬人才，當中並未計算整個亞太區約100萬人才需求，因此未來十年航空培訓市場的價值可達萬億港元。

曾氏指，很榮幸能夠與波音公司合作，將大大提升業界的培訓質素以至課程的認受性，建立更強大的航空專業生態圈，為香港發展成國際航空樞紐的計劃帶來強大助力。另外，公司舟創立以來一直推廣專業航空知識，透過將航空培訓帶入校園，以及為有志投身航空業的人士提供適切培訓及發展道路等，多管齊下為航空業輸送高質素人才，預期未來10年能為本地航空業界帶來逾50萬名航空會員。

是次合作協議有兩大重點範疇，包括Aerosim將可以在其航空培訓課程中使用波音的AGT(Aviation Ground Theory)飛行理論作教學，而修畢相關航空先修課程的學員可以憑有關資歷，銜接澳洲多所大學的航空專業學院或碩士課程；其次是Aerosim可使用波音公司的實時空中地圖程式ForeFlight作培訓用途，提升模擬飛行訓練的真實感以及實用性。