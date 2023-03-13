【合力維穩】滙豐以1英鎊購SVB UK　英倫銀行：銀行體系安全

同時，英國政府亦宣布，SVB的英國分行已出售予滙豐，這筆交易由英倫銀行和財政部促成，不涉及納稅人的錢。財政部於聲明中表示，即日起SVB UK的客戶將能夠正常使用他們的存款和銀行服務。

英倫銀行亦發聲明安撫市場，英國的銀行體系仍然安全、穩健且資本充足，沒有其他英國銀行受到這連串行動或者SVB UK的美國母公司處置的重大影響。

英國財政大臣稱，如果滙豐不對硅谷銀行英國子公司進行救助，英國部分最具戰略意義的公司可能會破產。

滙豐於聲明中指，截至上周五(10日)，SVB UK所持貸款約55億英鎊，所持存款約67億英鎊。截至去年底止財年，SVB UK稅前利潤為8,800萬英鎊；有形資產預計約14億英鎊。另SVB UK母公司的資產及負債不包括在交易中。

滙豐行政總裁祈耀年形容這宗收購對集團在英業務具有戰略意義，加強公司服務創新企業的能力；又指SVB UK客戶可如常與銀行往來，他們的存款得到保障。

至於滙控會在5月初公布今年首季業績，屆時會一併將收購事項向股東匯報。