livi bank：過去2個月吸引逾600家中小企開戶口

虛擬銀行理慧銀行(livi bank)宣布，推出專為本地中小企而設的「livi Business」商業銀行服務，以及商業分期貸款服務。行政總裁孫大威表示，過去2個月試業以來，已吸引逾600家中小企開設帳戶。

科技總監林冠宇表示，香港中小企在傳統金融市場中的需求仍未受到全面的照顧，例如開設商業戶口需時長達數月，加上貸款審批流程耗時，並需提交大量紙本文件，加上一般的最低結餘要求，令中小企在管理現金流時面臨挑戰。

該行指，中小企客戶透過該行手機應用程式(App)，最快20分鐘完成申請、24小時內開戶。數碼化無抵押分期貸款方面，中小企可毋須提交申請文件，貸款審批最快24小時內完成，貸款額度最高為800萬港元。

中小企策略與客群管理主管林雅雯表示，客戶由申請到成功開戶平均需時2.6日；當中有54%的戶口為活躍用戶，她指，目前該行來自中小企的存款已過千萬水平；獲批貸款總額3,500萬元，當中有30%來自零售業，其中70%獲批核貸款已被提取。

孫大威續稱，livi Business在起步階段已深受市場歡迎，預告年內將為中小企業客戶包括外匯、美元存款及全球匯款等服務。他指，現階段該行仍屬於投資期，預期2至3年內將取得收支平衡，強調「以科技滿足客戶」為該行重要方向。