調查：72%受訪港人1年內曾感壓力　心理狀況低於全球平均水平

AXA安盛最新調查顯示，香港人心理狀況輕微改善，有20%受訪者表示自己「心靈豐盛」，較2022年提升3個百分點，但仍低於全球的平均水平24%。

調查訪問2,336名年齡介乎18至74歲港人，發現有72%在過去12個月曾感到中度至極度嚴重的壓力，惟當中61%選擇自行處理或不處理壓力症狀，只有39%尋求專業或其他協助。其中只有38%受訪者表示其情況得到良好管理，反映香港人在壓力管理方面仍有改善空間。

調查有70%受訪者為在職人士，但認為自己在職場上是「心靈豐盛」則跌至17%。AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧認為，香港人普遍需要長時間工作，並面對沉重工作壓力，只有37%能夠在工作和生活之間取得平衡，反映香港人在職場上的心理健康狀況有顯著改善空間。

她建議，僱主為僱員提供心理健康支援、採取混合工作模式、加強員工在工作量的自主權、配對工作及員工技能、設定清晰目標和期望、和提供在職培訓及訓練，以有效支援在職人士。若僱主同時實施以上措施，僱員感到心靈豐盛的可能性，將由17%升至52%。

值得一提的是，調查中感到「心靈豐盛」的僱員中，超過80%表明短期內無意離開現工作崗位，反映心理健康、工作效率及員工留任明顯存在密切關係。

她補充，該企一直推出心理健康計劃及服務，包括將心理健康納入員工福利計劃，並為企業客戶提供「僱員心理健康計劃」，透過手機應用程式(app)支援客戶加強抗疫力和實行正念練習。