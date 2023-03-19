陳樂怡：中國神華派息比率或有驚喜　目標價27元

瑞信財困風波加劇投資者對於銀行連環倒閉的恐慌，信心危機一觸即發。短期焦點將會是美國聯儲局議息會議，由於2月美國非農失業率走高，工資增長低於預期，加上近期銀行界亂局，市場預計3月只會加息0.25厘。而最新一份點陣圖將會更新利率峰值預測，市場關注當局會否提前結束加息周期，並押注年底下調利率。港股短期投資氣氛受挫，或會回試18,649點，相當於2022年10月14,597點升至2023年1月22,700點，按黃金比率調整0.5倍。

內地首兩個月社會消費品零售總額按年增速轉正，符合預期。其中，餐飲收入顯著回升，反映防疫政策轉向，加上疫情高峰過去，民眾出行意願增強。惟其他可選商品消費如汽車、電訊器材跌幅有所擴大，而且年輕人失業問題嚴峻，故仍需要鼓勵消費及鞏固信心的政策跟進。另一邊廂，房地產市場回穩，施工、竣工及新開工面積按年增幅改善。商品房銷售面積及金額按年跌幅雙雙收窄，商品住宅銷售額更重新轉正。由於收入及就業預期需時增強，預計房地產市場將緩步復甦。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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