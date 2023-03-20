瑞信遭瑞銀「四折」收購　一文睇晒「金漆招牌」如何褪色...

瑞士信貸集團(Credit Suisse)受美國硅谷銀行(SVB)風暴波及，惟大股東沙特阿拉伯國家銀行拒絕注資，最後被瑞銀集團(UBS)以「四折」的價錢進行收購，可謂慘淡收場。有瑞士媒體則細數瑞信近年各項失誤，最後使該企步落神壇。

早於2007年次按危機，當時瑞信評估損失約100億瑞士法郎，較瑞銀損失的金額400億瑞郎低；不過，為充足資本，瑞信當時引入中東資金重組。

不過，瑞信之後則連番違反美國法例，被當局罰款，包括在2009年被美國指控於1995至2006年期間，違反美國對伊朗及蘇丹的制裁，遭美重罰5.36億美元；2014年則涉及逃稅，向美國當局支付26億美元以換取不起訴協議。

2021年，瑞信面臨對沖基金Archegos Capital爆倉和Greensill Capital倒閉的雙重打擊，最新其自身的系統性風險問題，分別令瑞信損失高達55億美元及100億美元。

為穩住軍心，瑞士信貸行政總裁Ulrich Körner宣布進行重大重組，大幅削減投資銀行業務，並引入新股東沙特阿拉伯國家銀行，幾周後，沙特阿拉伯國家銀行持股達9.88%，成為瑞信最大股東。

於今年3月，SVB倒閉引發全球銀行業動盪，瑞信亦被點名指「狀況不佳」，惟沙特國家銀行行長則發表「不打算進一步提供財務上支持」的言論，點燃藥引。15日瑞信股價狂瀉，瑞士央行出手救援，市場情緒稍為緩和，惟投資者信心仍未恢復，最終接受瑞銀的收購要約。