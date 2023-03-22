經絡按揭息率指數連升8個月　創15年新高

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2023年1月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.44厘，按月升35點子，連升8個月，並創2008年1月後即15年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，部分銀行於去年多次上調H按封頂息率，加上2023年1月份平均一個月銀行同業息(HIBOR)報3.44厘，使H按實際按息長期觸及封頂位，因此MMI亦同步升至15年新高。

曹德明表示，近日美國多家銀行發生倒閉事件，令美國聯儲局墮入兩難局面。現時美國經濟及就業數據強勁，通脹率仍維持6%，與目標2%仍有一段距離，料聯儲局於是次議息會將加息0.25厘，惟須留意會後聲明對於未來取態將着重降低通脹或穩定金融市場，不排除美國加息周期或將提早完結。

另一方面，受季結因素影響，本港市場資金轉趨緊張，拆息亦按月顯著上升，3月份一個月拆息一直維持約3厘或以上水平。曹表示，如聯儲局再加息0.25厘，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息回升，本港銀行因應市場風險及自身資金成本，或將跟隨上調最優惠利率(P)，幅度約0.125至0.25厘。而在按息上升及拆息維持高水平的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平，曹料MMI上半年將繼續徘徊3厘以上水平。