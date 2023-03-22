中國電信：會履行派息比率增至70%以上之承諾

資本開支方面，中電信去年資本開支925.28億元，略低過目標的930億元，問及原因，首席營運官邵廣祿稱，資本開支指引按市場需求而定，僅屬指引，並不是計劃，不一定要按既定目標完成，故「指引沒有特別含意」。

在人工智能(AI)布局上，他指，中電信在AI上早有布局，主要在產業AI上，研發人員有逾400人，核心算法上有逾200人。

至於該企流動通訊服務去年每月每戶平均收入(ARPU)僅增0.44%至45.2元，反映ARPU正逐步見頂，執行副總裁唐珂表示，正積極推動4G用戶轉換成5G計劃，料5G滲透率能保持相對領先水平，今年流動通訊服務ARPU將繼續保持穩定。