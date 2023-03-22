中國電信：會履行派息比率增至70%以上之承諾
2023年03月22日 18:50
東網電視更多新聞短片
左三起：唐珂、柯瑞文和邵廣祿
中國電信(00728)曾承諾「回A」後3年，派息比率增至70%以上，今年為指引的最後一年，外界關注會否出新派息指引。董事長柯瑞文強調，會履行上述承諾，同時持續管理好公司對股東的良好回報。該企去年末期息每股0.076元人民幣(下同)，全年合計派息0.196元，乘以「回A」後的總股數兌現了派息比率達到65%的承諾。
資本開支方面，中電信去年資本開支925.28億元，略低過目標的930億元，問及原因，首席營運官邵廣祿稱，資本開支指引按市場需求而定，僅屬指引，並不是計劃，不一定要按既定目標完成，故「指引沒有特別含意」。
在人工智能(AI)布局上，他指，中電信在AI上早有布局，主要在產業AI上，研發人員有逾400人，核心算法上有逾200人。
同業中移動(00941)正積極在6G布局，日前更聯合下一代行動網絡聯盟(NGMN)公布了《6G需求與設計考慮》白皮書，惟中電信並不在NGMN成員之列。邵廣祿表示，集團仍在研究6G雲網和AI融合能力，目前有各種關注6G發展的組織，中電信將按情況加入這些組織，目前並沒有在6G方面的資本開支。
至於該企流動通訊服務去年每月每戶平均收入(ARPU)僅增0.44%至45.2元，反映ARPU正逐步見頂，執行副總裁唐珂表示，正積極推動4G用戶轉換成5G計劃，料5G滲透率能保持相對領先水平，今年流動通訊服務ARPU將繼續保持穩定。