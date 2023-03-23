美聯布少明：最優惠利率不變料利好樓市

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，但加息步伐明顯放慢，加上美國有銀行相繼倒閉，相信為穩定當地銀行體系下，加息步伐持續放慢，甚至即將見頂。而自2月初，本港大型銀行未再跟隨調高息率，今次同樣維持最優惠利率不變，相信對樓市帶來正面的支持。

他續指，早前本港有大型銀行已降低二手物業H按封頂息，料港息未來未會大幅上升。隨着本港息率不變，尤其是中細價的中小型單位物業，更可受惠於息口穩定及政府調整首置人士的印花稅措施。

回顧首季樓市，美國加息步伐放緩的同時，香港與內地全面通關的帶動下，本港經濟逐步復常，樓市向好，價量齊升。「美聯樓價指數」最新報153.85點，連升11周，重返去年11月上旬的19周新高，而本年迄今升5.35%。

交投方面，本年迄今(截至3月21日)一手成交量共錄得超過2,700宗，1,000萬港元或以下佔當中約77%，料調低印花稅配合港息不變下，比率有望突破八成水平。二手市場方面，全港35個大型屋苑本年至今平均每周錄約100宗，比起去年第四季平均每周約63宗，亦高出接近六成。