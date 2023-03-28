富途證券得港交所五大獎項　活躍於期貨期權等交易獲認可

富途控股有限公司(Nasdaq：FUTU，下稱「富途」)宣布，旗下子公司富途證券國際(香港)有限公司(下稱「富途證券」)榮獲由香港交易所舉辦的「香港交易所大獎」五大獎項，認可其於期貨及期權、貨幣期貨、交易所買賣產品等的活躍交易。

富途證券共獲取了「最活躍零售經紀商-期貨及期權」、「最活躍經紀商-貨幣期貨」、「最活躍經紀商-每周指數期權」、「最活躍經紀商-股票期貨及期權」以及「交投躍升經紀商-交易所買賣產品成交額」，反映其去年於不同的期貨及期權產品類別之總成交量是香港零售經紀商中最高，而在交易所買賣產品的非莊家活動成交額升幅亦領先其他交易所參與者。

富途控股首席財務官陳宇表示：「香港交易所大獎評選出對本地交易市場有積極貢獻的金融機構，富途在去年的波動市況下，憑著突出的用家體驗及功能優勢，獲得眾多多元組合投資者的信任；加上是次官方機構的認可，將進一步印證富途在交易所買賣產品及衍生品投資領域的首選定位。未來富途將繼續提升平台的交易品類多元及靈活性，滿足各種投資需求﹐並繼續豐富投資者教育內容及提升學習功能，成為投資者在財富增值路上的最佳夥伴，同時助力香港資本市場發展為世界一流的金融樞紐。」