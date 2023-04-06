【產經直播】經濟衰退擔憂加劇　環球股市繼續波動？

隔晚有「小非農」之稱的3月ADP私人職位僅增加14.5萬個，遠較市場預期的21萬個少，市場憂慮經濟衰退重現，市場對於聯儲局5月能否繼續加息持懷疑態度，隔晚美股三大指數個別發展，其中納指更錄得三連跌，美股新一輪震盪正在醞釀？港股周四(6日)長假期前夕表現反覆，美國經濟衰退風險加劇，將窒礙港股向上？股民要做好正反部署兩手準備？

OPEC+早前突然宣布減產，隨之刺激國際油價顯著上升，紐約期油重上每桶80美元以上，市場憂慮有機會刺激通脹轉趨加劇，加上美國經濟數據欠佳抵銷油價升幅，隔晚油價個別發展，紐約期油收報每桶80美元，跌0.1%，布蘭特期油收報每桶84美元，升0.1%，油價近期急速反彈，繼續上升的阻力有幾大？吼南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x) 產品更值博？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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