【收市開Show】憧憬內地首季GDP向好 港股有希望？

港股周一(17日)先跌後升，恒指低開64點後走勢反覆，午後突然發力向上，最多升426點，最終收市升343點，報20,782點，成交增至1,365億元。內地周二(18日)公布一系列重磅經濟數據，包括首季國內生產總值(GDP)，綜合大行預測，首季經濟增長將加速至約3.8%，可帶動港股向上突破？港股本周走勢預期？

外圍方面，適逢美股業績期，美國兩大金融企業摩根大通及花旗銀行業績勝市場預期，本周還有串流平台Netflix等企業的業績相繼揭盅，美股短期點行？邊隻業績股值得憧憬？

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