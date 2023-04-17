【收市開Show】憧憬內地首季GDP向好 港股有希望？
2023年04月17日 16:39
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港股周一(17日)先跌後升，恒指低開64點後走勢反覆，午後突然發力向上，最多升426點，最終收市升343點，報20,782點，成交增至1,365億元。內地周二(18日)公布一系列重磅經濟數據，包括首季國內生產總值(GDP)，綜合大行預測，首季經濟增長將加速至約3.8%，可帶動港股向上突破？港股本周走勢預期？
外圍方面，適逢美股業績期，美國兩大金融企業摩根大通及花旗銀行業績勝市場預期，本周還有串流平台Netflix等企業的業績相繼揭盅，美股短期點行？邊隻業績股值得憧憬？
滙控(00005)表示，出售法國零售銀行業務變得不確定，有關業務不再分類為持作出售用途，撥回截至今年3月底止的20億美元減值；不過，美國大銀行業績佳，滙控連升三日，彈2%。滙控繼續抽升可追入？
商湯(00020)再被軟銀減持，出售5,000萬股並套現約1.39億元，拖累股價一度挫逾4%，商湯沽壓再現，有貨要及早離場、冇貨都唔好低撈？
受惠通關，周大福(01929)香港同店銷售於今年首季大增154.6%，股價一度抽高5.7%；香港零售股中，莎莎國際(00178)都有得升，五一長假期將至，零售股率先炒上？「五一」受惠股揀邊隻？旅遊及航空股又吼唔吼得過？
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