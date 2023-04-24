【收市開Show】恒指失守二萬關 幾時博反彈？
2023年04月24日 16:47
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有傳美國打算限制美企投資中國關鍵經濟領域，如半導體、人工智能等，港股周一(24日)失守兩萬點關，低開25點後，跌勢持續，最多跌341點，低見19,734點，下試250天線(約19,735點)後有支持，近尾市收復部分失地，收市跌115點，報19,959點，大市成交僅964億元，後市可博反彈定繼續震？
醫藥股及生物科技股周一(24日)逆市做好，阿里健康(00241)升半成、石藥集團(01093)升3%、三葉草生物(02197)更升一成一。印度新變種病毒傳入中國，中國疾控中心指，4月14至20日新發現本土重點關注變異株達275例，而新冠「二陽」亦衝上內地社交媒體平台熱搜榜。新冠疫情陰霾不散，醫藥股、生物科技股仲有冇得升？
中興通訊(00763)今年第一季度歸屬於公司股東淨利潤按年上升19.2%，至26.42億元人民幣，不過股價周一(24日)反覆；早前內地在6G技術方面取得重大突破，中興可以趁回低吸？
國際金價再度下跌，紐約期金上周五(21日)收市跌穿每安士2,000美元，報1,990.5美元，不過有分析指黃金價格仍受到強勁的需求支持，長遠走勢繼續看俏，下半年有望突破歷史高位，金價究竟要點睇？金礦股又應唔應該追入？
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