【收市開Show】恒指失守二萬關　幾時博反彈？

有傳美國打算限制美企投資中國關鍵經濟領域，如半導體、人工智能等，港股周一(24日)失守兩萬點關，低開25點後，跌勢持續，最多跌341點，低見19,734點，下試250天線(約19,735點)後有支持，近尾市收復部分失地，收市跌115點，報19,959點，大市成交僅964億元，後市可博反彈定繼續震？

國際金價再度下跌，紐約期金上周五(21日)收市跌穿每安士2,000美元，報1,990.5美元，不過有分析指黃金價格仍受到強勁的需求支持，長遠走勢繼續看俏，下半年有望突破歷史高位，金價究竟要點睇？金礦股又應唔應該追入？

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