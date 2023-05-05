姚浩然：憧憬內地提振經濟　吸納優質中資股

美國銀行危機繼續發酵，隔晚道指收挫286點。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，地區銀行股下跌，但其他股份表現不太差，要留意今晚公布的美國就業數據，料會影響市場對聯儲局加息步伐的看法。

至於港股方面，他認為不太受美股影響，憧憬內地會推政策提振經濟，投資者可考慮吸納優質的中資股，即市盈率單位數、息率達5厘以上的股份，包括中資石油化、電訊、基建股等。但他指，受中資科技股拖後腿，料恒指不會有太大突破，短期繼續在19,500至20,500點區間徘徊。