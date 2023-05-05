姚浩然：憧憬內地提振經濟 吸納優質中資股
2023年05月05日 09:58
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姚浩然
美國銀行危機繼續發酵，隔晚道指收挫286點。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，地區銀行股下跌，但其他股份表現不太差，要留意今晚公布的美國就業數據，料會影響市場對聯儲局加息步伐的看法。
至於港股方面，他認為不太受美股影響，憧憬內地會推政策提振經濟，投資者可考慮吸納優質的中資股，即市盈率單位數、息率達5厘以上的股份，包括中資石油化、電訊、基建股等。但他指，受中資科技股拖後腿，料恒指不會有太大突破，短期繼續在19,500至20,500點區間徘徊。
有傳阿里巴巴(09988)將分拆旗下國際數字商業集團，考慮在美國首次公開招股，但消息很快遭阿里否認。姚指出，分拆能釋放隱藏價值，當然有利股價，但剌激作用只是短暫，綜觀阿里整體業務，都是以網購為主，在內地方面競爭大，增長速度放緩，長遠不看好。若阿里能守穩80港元，仍可上望85元，但要彈至88、89元則有難度，該股暫只宜短炒。
而下周放榜股份，邊隻可以留意？其中晶片股中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)，姚認為首季業績按季表現料有倒退情況，短期股價可能受壓，但長線仍睇好，原因是內地積極推進晶片國產化，而中芯走高端路線，前景看高一線，股價上望約25元，萬一跌穿20.5元止蝕。至於京東集團(09618)及理想汽車(02015)，姚都不看好，因相關公司行業競爭太大。