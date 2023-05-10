英國按揭公司推零首期10成按揭 咩人有資格申請？

外媒報道，英國按揭公司The Skipton Building Society推出零首期的10成按揭計劃，不過金融專家對此作出警告。

Skipton的零首期10成按揭計劃，名為Track Record Mortgage，租客出示繳付租金收據，毋須支付任何首期即可獲抵押貸款。

該按揭計劃是5年期固定利率抵押貸款，息率為5.49厘，年期長達35年。舉例，根據每月1,290英鎊的平均租金，申請人可以在35年期限內，以5.49厘的利率借入高達240,509英鎊的10成按揭貸款。Skipton表示，若每月還款額高於申請人過去6個月平均租金，就不會提供借貸。

儘管利率急升，Skipton仍推出此按揭計劃，英倫銀行(即英國央行)預計周四(11日)將基準利率進一步提高0.25厘，至4.5厘。

專家對此類按揭計劃持保留態度。Wayhome聯合創辦人兼行政總裁Nigel Purves表示，如果單位價值開始下跌，買家恐面臨陷入負資產的風險。鑑於市況不穩，可能會看到買家被物業拖累，在市場價值恢復之前無法再抵押。