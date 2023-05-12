傳財務機構單日增30銀主盤　港島半新樓叫價比8年前平4%

經濟不穩樓市失勢，市傳有財務機構單日新增約30個各式各樣的銀主放盤，總嗌價逾1.86億元。部分單位叫價比原購入價還要低，筲箕灣柏匯開放式戶叫價418萬元，較8年前買入價低約4.3%。而大型屋苑亦接連出現同類盤源，紅磡黃埔花園套三房以1,048萬元低於估價放售。

根據代理提供資料，日前一口氣推出的銀主放盤，以住宅單位為主，涵蓋半新盤、大型屋苑、單幢舊樓及居屋等。上述柏匯低層K室，實用面積約209方呎，於2015年購入價約436.89萬元，現時放盤價低約18.89萬元，意向呎價約20,000元。

市區藍籌屋苑黃埔花園亦再增同類型放盤，上述屋苑3期3座低層E室，實用面積約749方呎，每方呎叫價約13,992元。滙豐銀行網上數據顯示，該單位初步估價約1,068萬元，即現時叫價比估價低約20萬元，差幅約1.9%。

新推出的銀主盤當中，也包括多項商用物業，不乏核心區舖位，如尖沙咀金巴利道僑豐大廈地下一個舖位，實用面積約304方呎，銀主開價約1,638萬元推出。寫字樓物業也有同類清況，香港仔利群商業大廈C座中層3室，實用面積約643方呎，以418萬元開價推售。

其餘新增的銀主盤，還有部分為農地及車位等非主流物業，其中元朗一幅面積約9,863方呎的農地，叫價1,480萬元。而沙田翠景花園及荔枝角泓景臺，均有車位由銀主推出放售，叫價分別為128萬及178萬元，為該批銀主盤中叫價最低物業。

此外，隨着市況轉弱，近期樓價回落，部分滾存的銀主放盤，都面對現實調減叫價。其中旺角廣裕大廈高層C室，屬單幢式舊樓單位，實用面積約338方呎，上月底叫價378萬元，最新減價23萬元，現以355萬元放售，每方呎叫價下調至約10,503元。

除銀主積極出貨外，工廈業主在活化措施推動下，伺機放售旗下工業樓面。利嘉閣(工商舖)林淑怡表示，葵涌昌榮路9至11號同珍工業大廈地下至3樓一籃子物業，建築面積合共約37,081方呎，業主以意向價約1.6億元，平均呎價約4,315元。

她指出，放售物業設有獨立升降機，而地下單位由知名慈善機構承租多年，有穩定租金收入，是次連現有租約放售。