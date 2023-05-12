姚浩然：港股續拉鋸 京東現價值博率唔大
2023年05月12日 11:07
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市場續關注美國債務危機，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，美國債務問題於現階段處於膠着狀態，若於限期前未有新協議，或會令債息抽升，對金融市場亦會不利；而地區銀行股隔晚亦顯著下跌，因早前第一共和銀行被接管時，其他地區銀行的存款有下跌迹象，導致以美股傳統股份走勢相對較弱。
至於港股，姚認為短期內會維持上落格局，因「中特估」股份升勢暫告一段落，導致市況會進一步拉鋸，料恒指大機會於19,500點至20,400點水平上落。
京東集團(09618)公布，截至今年3月底首季股東應佔淨利潤62.61億元人民幣(下同)，期內總收入2,429.56億元，按年增加1.38%。姚指出，雖京東早前提出「百億補貼」活動與拼多多「搶生意」，但在整體營銷開支方面，仍能錄得下跌，加上其他收入亦有一定增長，交出市場滿意的成績。姚認為，自本年初京東股價已下跌不少，股價有反彈屬正常；不過，姚對網購業務相對看淡，他認為，此業務的快速增長時間已經過去，現時毛利率會較低，除了競爭對手增加，視頻或帶貨直播亦成網購平台勁敵。姚建議，如看好京東業績，應短線操作，142至143港元買入的值博空間會較大，能否上望148至150元就有待觀察，若股價再跌穿140元就要小心。
姚指出，市場預期內地經濟下半年增長放緩，以及憂慮美國經濟衰退，拖累近期商品市場疲弱。投資者應避開內房相關資源，包括水泥；而鐵礦石需求下降，價格難免回落；相反黃金可於2,000美元附近考慮吸納；至於油價表現平穩，中海油(00883)的估值及息率吸引。