姚浩然：港股續拉鋸　京東現價值博率唔大

市場續關注美國債務危機，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，美國債務問題於現階段處於膠着狀態，若於限期前未有新協議，或會令債息抽升，對金融市場亦會不利；而地區銀行股隔晚亦顯著下跌，因早前第一共和銀行被接管時，其他地區銀行的存款有下跌迹象，導致以美股傳統股份走勢相對較弱。

至於港股，姚認為短期內會維持上落格局，因「中特估」股份升勢暫告一段落，導致市況會進一步拉鋸，料恒指大機會於19,500點至20,400點水平上落。