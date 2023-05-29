前保險代理人遭禁止重投業界18個月　涉偽造客戶指示及冒簽

保險業監管局已對一名前保險代理人採取紀律行動，禁止她於18個月內申請成為持牌人士。該代理人在2021年12月至2022年1月期間先後兩次偽造客戶的指示和偽冒客戶簽名，而被裁定為並非適當人選及被施加有關處罰。

於2021年11月30日，該代理人收到客戶的支票，用以支付兩份有效保單的年度保費。該代理人將支票呈交有關的保險公司，但在隨附收據中未有準確記錄兩份保單各須繳付的保費款額。這導致其中一份保單所支付 的保費不足，另一份保單的保費則超額支付。為糾正錯誤，該代理人於2021年12月偽造了一封客戶的信件，指示保險公司將保費從一份保單轉撥至另一份保單。

然而，由於該代理人在偽造的指示信件中包含了錯誤的信息，而實際上增加了尚欠保費的保單的欠款。為試圖進一步糾正錯誤，該代理人於2022年1月偽造了第二封客户的指示信件。雖然第二封偽造信件已提交予保險公司，但在處理該信件前，客戶已收到一份保費逾期通知書，通知其保單因保費不足而啟用了自動保費貸款。這導致客戶的家屬直接與保險公司聯繫，從而揭發事件。

雖然客戶因保險公司在發現事件後不久便糾正了錯誤，未有蒙受任何財務損失，但該代理人的上述行為仍 被保險公司轉介至保監局進行調查。

在考慮本案時，保監局注意到該代理人最初錯誤地填寫臨時收據的行為，並非須採取紀律行動的原因。這是人為上的錯誤(保監局亦注意到該代理人以自身的健康狀況為由解釋此事)。相反，本案須採取紀律行動是由於該代理人試圖糾正錯誤所作出的行為。誠信和良好品格是成為持牌保險代理適當人選的核心特質。誠信意味着即使面對困難時仍做正確的事。儘管坦承錯誤可能會令客戶失望，但這才是正確的做法，並可迅速地使最初的錯誤得以糾正。

相反，該代理人偽造並呈交兩封指示信件，並在每封信件上偽冒客戶簽名。上述行為表明其缺乏誠信和良好品格，導致客戶的利益可能蒙受損失。保監局不會姑息此等缺乏道德的行為，並認為有需要採取適當的紀律行動。