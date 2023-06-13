香港僅15個在建或已落成私宅獲綠建環評鉑金評級

仲量聯行周二(13日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，截至今年5月，香港僅有15個在建或已落成的私人住宅項目獲得綠建環評鉑金評級，不過，隨着社會對綠色建築及環保的意識加強，長遠而言，市場對綠色住宅的需求將會增加。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，本港住宅引入環保元素仍未見普及，也暫未成為新盤銷售的重要賣點，而眾多研究表明，在一些城市的住宅市場，綠色住宅在二手市場放售，可以較傳統住宅取得約5至10%的溢價，預期市場對擁有高綠色評級的住宅建築的需求將逐步上升。

該公司研究部資深董事鍾楚如補充，目前香港僅有一半的銀行為擁有綠建環評鉑金或金級評級的住宅物業提供綠色按揭計劃，而該類計劃中實際激勵措施的吸引力不足，通常是不高於貸款額0.2%的現金回贈。他建議，政府可以教育大眾綠色住宅的優點，並實施措施提高綠色建設的吸引力，如對獲認證項目提供更多的豁免建築面積和稅務優惠等。

仲量聯行物業及資產管理部近年為部分屋苑加入AI及IoT管理所收集的數據顯示，物業管理設施可透過AI及IoT分析為屋苑節省能源消耗及優化高達8至10%。該行物業及資產管理部總監鍾志雄指，與傳統建築相比，綠色建築最直接的好處之一是在整個項目生命周期節省能源。