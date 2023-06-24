東方日報B1：基金股洗倉　恒指穿萬九

港股昨日疲弱，在北水「放假」下，成交額更按日縮減逾28%。（中新社）

港股端午節假期後復市，即遇上基金股洗倉潮，恒指插穿萬九點關。周內港股4個交易日跌足全程，埋單計累瀉1,150點或5.74%，令3周升勢「斷纜」，並為15周以來單周最大跌幅！南下「北水」缺席，周五港股成交按日縮減逾28%至僅700億元，連續3日不足千億元規模，也是今年5月3日以來最少。分析預期，恒指跌勢未止，初步支持在18,500至18,700點區域。

港股持續弱勢，本港財金官員坦言外圍環境挑戰大，出口繼續跌，並歸咎於歐美高通脹、高利率、地緣政局複雜等，揚言「今年經濟要靠消費了」；同時指對於提高港股流動性，政府一直持開放態度，並與業界保持溝通，又透露就引進重點企業辦公室已約見逾百間企業。

不過，其言論明顯無助市場投資氣氛。恒指周五甫開市即挫83點，隨後失守萬九點大關，一度插418點，低見18,800點，收市跌幅縮至328點，收報18,889點。國企指數收報6,394點，跌111點或1.71%；科技指數收報3,879點，跌82點或2.07%。

展望後市，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局主席鮑威爾態度偏強硬，重申須加息應對通脹，今年可能再加息兩次，不利股市氣氛。另外，人民幣持續弱勢，加上在去年下半年基數較高下，內地刺激經濟措施未必能見成效，令港股承壓。不過，港股持續落後於外圍市場，相信恒指跌穿19,200點後，料跌到18,500至18,700點會有初步支持。