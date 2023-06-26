【產經直播】港股期結加半年結 本周點樣行？
2023年06月26日 16:29
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內地假期後復市，港股上周挫逾千點後，周一(26日)繼續反覆，低開44點後，曾拗腰回升111點，一度重上萬九點關，但最終收市跌95點，報18,794點，大市成交838億元。港股本周期結，但適逢半年結，恒指本周淡友仍勝算高？抑或好友有機會反撲？可唔可以部署定「七翻身」？
另外本周美國將公布5月份個人消費開支物價指數(PCE)，市場料通脹將進一步降溫，PCE將由前值的4.4%降至3.8%，而撇除食品及能源的核心PCE，則將維持按年升4.7%，息口走勢又何去何從？
至於港股科網股方面，消息則多籮籮，首先有傳阿里巴巴(09988)旗下零售平台盒馬鮮生最快於未來2周申請分拆上市，並最快今年11月進行IPO，前景點睇？對阿里股價有冇扶持作用？另外，美團(03690)及京東物流(02618)亦出現高層變動，美團非執行董事王慧文因個人健康原因，辭去職務，另外京東物流首席執行官余睿亦辭任，消息對兩者股價的影響，是否告一段落？
信義玻璃(00868)發盈警，料截至6月底止上半年，少賺逾三成五至18.18億至21.48億元人民幣，股價周一(26日)反覆靠穩。中金研究表示，因浮法玻璃需求正逐步好轉，料淡季過後有望出現價格反彈，股份前景有望迎來轉機？
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