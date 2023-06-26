【產經直播】港股期結加半年結　本周點樣行？

內地假期後復市，港股上周挫逾千點後，周一(26日)繼續反覆，低開44點後，曾拗腰回升111點，一度重上萬九點關，但最終收市跌95點，報18,794點，大市成交838億元。港股本周期結，但適逢半年結，恒指本周淡友仍勝算高？抑或好友有機會反撲？可唔可以部署定「七翻身」？

另外本周美國將公布5月份個人消費開支物價指數(PCE)，市場料通脹將進一步降溫，PCE將由前值的4.4%降至3.8%，而撇除食品及能源的核心PCE，則將維持按年升4.7%，息口走勢又何去何從？

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