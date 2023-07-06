內地客湧港買保險　首季新保費勁升26倍　原因係...

消息指，兩地通關以來，內地投資者紛紛湧向離岸存入美元，並購買香港保險，反映對內地經濟前景信心減弱，預示本已疲軟的人民幣恐面臨更大的貶值壓力。

市場期待已久的疫後復甦陷入停滯，資金外流顯示人們對內地經濟狀況的擔憂。內地面對消費者支出疲軟、樓市和股市低迷、儲蓄不斷增加的困局。分析師警告稱，人民幣在8個月低位徘徊，未來可能面對進一步壓力。

外媒報道，自去年底以來，根據一項允許投資香港和澳門財富產品的新計劃，內地持有的金額已增加一倍多，達到8.14億元人民幣。此外，今年第一季，香港保單收取的新保費猛增26.86倍，達到96億美元(約748.8億港元)。

報道引述保險經紀人Helen Zhao表示，愈來愈多人意識到，不能把雞蛋放在同一個籃子。她將中美摩擦和對中國前景的悲觀情緒視為推動因素。

長期以來，香港保險一直是內地人購買海外資產的渠道，其保單提供的保障比內地保險更多，而且隨之而來的儲蓄和投資產品大多以美元計價。

此外，報道引述諾亞(Noah Holdings)一名財富經理表示，一些客戶對政策大變感到震驚，對內地經濟變得悲觀起來。「香港的保險購買數量激增反映內地前景黯淡，以及對未來不確定的擔憂。」他表示，香港的儲蓄保險產品最低收益率為4.5%，高於內地的3%。