美匯跌至100邊緣　人民幣彈上7.16水平　易綱：匯率彈性增強

美國6月消費物價指數(CPI)按年上升3%，升幅是2021年3月以來最小，美國最新CPI數據對於美元淡友來說，或意味美元進一步下行通道已經開啟，美匯指數周三(12日)失守101，跌至100.44，為一年多以來最低水平，創今年1月以來最大單日跌幅，最新報100.180。

交易員預計美國聯儲局將結束加息，並認為日本央行將會調整貨幣政策，日圓兌每美元的走勢持續變化，料將對未來幾個月多數的十國集團(G10)貨幣及亞洲貨幣產生影響，雖然美元預期未必會直線下滑，但下行空間頗大。

美元轉弱，人民幣迎來顯著反彈，離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.1695，在岸價(CNY)見7.1664，中間價較上日調升238點子，至7.1527，創6月19日以來新高，升幅創3月24日以來最大，每百港元則兌91.59元人民幣。

人民銀行行長易綱在內地刊物發文表示，近年來人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性，促進了宏觀經濟穩定，經濟基本面穩定又對匯率穩定形成支撐，外匯市場運行更有韌性，利率和匯率之間形成良性互動。

易表示，在利率之外，匯率是另一個十分重要的宏觀經濟變量。理論和歷史經驗都表明，匯率機制缺乏靈活性，是約束貨幣政策自主性、在宏觀上導致金融脆弱性的重要源頭。不斷深化人民幣匯率形成機制的市場化改革，是人民銀行持續推進的改革戰略。

他續稱，要做好3項工作，當中提到，搞好逆周期調節和跨周期調控，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，把握好貨幣政策調控的力度和節奏，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。