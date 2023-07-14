姚浩然：港股不急於入市　美國AI股可以揀呢幾隻…

港股連日反彈，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，與人民幣反彈有關，主要受美匯下跌帶動，但長遠看人民幣弱勢料未改，要視乎內地經濟復甦情況。他指港股目前阻力在100天移動平均線，即約19,675點，如能夠升穿，可上試21,000點，惟今輪港股升勢由科技股帶動，相關板塊已累升不少，料再上動力減弱，投資者不用急於入市。

另一邊廂，美國通脹壓力紓緩，美股近日做好。姚浩然指，美國經濟依然強勁，當地30年樓宇按揭利率重上7厘樓上，但貸款需求仍繼續上升，情況罕見，反映勞動人口「搵到錢」，消費亦撐得住，即使經濟衰退，亦只會是輕微衰退。不過他亦提到，投資者要提防通脹反彈，不單止7月，聯儲局有機會11月亦會加息。

在美股選股策略方面，他認為宜避開經濟周期敏感板塊，例如零售、百貨公司等，買股則可選行業處於上升周期的板塊，例如人工智能、個人電腦、旅遊業等；而淨現金水平高的公司如龍頭科技股亦可留意，因不怕利率周期影響，在市況差的時間亦可回購股份。他提到，人工智能概念股方面，美股會有較多選擇，例如Nvidia、微軟、博通AVGO、Adobe甲骨文等，短期爆炸力不錯。