姚浩然：滙豐跑贏大市上望66蚊　美股未見轉弱

港股開市缺乏方向，亨達財富管理董事總經理姚浩然預料恒指繼續窄幅波動，在18,600至19,200點徘徊，市場正觀望內地7月政治局會議會否推出實質穩經濟措施。他指內地第二季GDP遜預期，而去年下半年基數較高，要留意下半年經濟表現，或相對上半年大幅放緩。

人民幣走勢方面，他指人民幣兌每美元若徘徊7.1至7.2水平，料對港股影響不大，市場已消化有關波幅，但要留意美匯指數若突破101，有機會進一步轉強，屆時又可能再對人民幣構成壓力。

至於美股方面，市場對多間美企業績不收貨，包括美國龍頭車企及串流平台Netflix等，股價插水，拖累其他大型科技股向下，納指挫逾2%。姚認為相關股份業績都好過預期，但未有給市場太大驚喜，所以投資者借勢獲利回吐。他提到納斯達克指數在下周一前會作調整，頭7隻權重最大股份，以往佔指數權重五成五，調整後則佔四成，追蹤相關ETF亦要跟隨沽貨，他估計不少資金會趁機吼位買貨，美股未言轉弱，而道指走勢更是相當好，強生公司及銀行股都做好。