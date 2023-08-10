中國電動車銷量料3年後達1227萬輛

中國是新能源汽車消費大國人所共知，最新明晟公司（MSCI）發表《第三次能源革命與中國電動汽車產業》報告則指，截至去年，內地新能源車銷量佔全球新能源車銷量達64%，遠高於2020年的40.7%，而在相關汽車產銷總量中，有約78%為純電動車。

展望未來，該行預期中國新能源車銷量將會持續上升，特別是電動乘用車銷量料將於2026年升至大約1,227萬輛，即接近2022年銷量的兩倍。

另邊廂，新加坡政府投資旗艦淡馬錫中國區執行總經理常宇亮分析，內地電動車投資機遇應聚焦政策、國產和頭部；又指政策支持甚麼業務及補貼均影響行業發展，而國產車必定受惠政策，龍頭企業則會有更充足資源，提升客戶使用經驗。

廣汽埃安金融總監劉曉玲表示，公司除在內地爭取更高的電動車銷售市佔率外，亦正部署在泰國推出新產品，且在當地已經設有廠房，未來將在泰國銷售的電動車，並會推廣至其他東南亞地區。