【產經直播】大市氣氛差 港股跌幾深？
2023年08月14日 16:17
東網電視更多新聞短片
亨達財富管理董事總經理姚浩然（左）
美匯走強，人民幣匯價受壓，離岸價一度貶至7.2811兌一美元，為6月30日後最低，加上內房連環爆雷，拖累港股氣氛，恒指周一(14日)低開377點，之後愈跌愈深，最多跌520點，收市仍跌301點，報18,773點，成交1,041億元，恒指失守多條主要移動平均線，下個支持位喺邊？
股王騰訊(00700)本周三(16日)放榜，市場普遍料遊戲收入復甦幅度按季回落，惟廣告業務及金融科技業務在第二季都取得積極進展，估計騰訊上季收入按年增長約13%，騰訊業績有冇希望為大市「沖喜」一下？股價今日跌近1%，派業績前值唔值得吸納？
內房碧桂園(02007)旗下11隻境內債券由今日(14日)開市起停牌，股價再急挫18%；另外遠洋集團(03377)票據違約，票據亦於今日(14日)停牌，股價插逾半成；其他內房股亦難獨善其身，龍湖(00960)雖提前償還17億元債務避險，但龍湖仍跌逾1%，內房恐繼續爆雷？現階段風險太大，食吓花生算？
汽車股急挫，美國電動車龍頭下調部分型號售價，中國電動車龍頭比亞迪(01211)跌6%，「蔚小理」亦有2%的跌幅，車企減價戰或再爆發？車股之前升得急，下跌空間亦多？有貨先沽為快？
《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道