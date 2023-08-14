【產經直播】大市氣氛差　港股跌幾深？

美匯走強，人民幣匯價受壓，離岸價一度貶至7.2811兌一美元，為6月30日後最低，加上內房連環爆雷，拖累港股氣氛，恒指周一(14日)低開377點，之後愈跌愈深，最多跌520點，收市仍跌301點，報18,773點，成交1,041億元，恒指失守多條主要移動平均線，下個支持位喺邊？

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