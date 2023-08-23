螞蟻與廣東省數據管理局簽訂框架合作協議

據了解，「粵省事」平台在支付寶小程序首批推出511項高頻便民服務，覆蓋居民衣食住行多個方面，包括公安、民政、人社、醫保、市場監管、自然資源、生態、農業、氣象等多部門業務。民眾能通過「粵省事」支付寶小程序，網上辦理出入境預約(廣州)、通關口岸排隊狀態查詢(珠海)、港澳台居民居住證申領預約(珠海)等出入境服務，並能在網上申領10餘種政策補貼。

螞蟻集團黨委副書記、副總裁李臣表示，螞蟻集團一直積極參與國家數碼政務建設，至今已助約30省「一網通辦」累計服務用戶超過5.7億。此次「粵省事」在支付寶上架，是螞蟻集團落地廣東的重要項目，平台將繼續為廣東數字政府智慧便捷的公共和民生服務提供技術支撐，讓更多人享受政務數碼民生服務的便利。

「數碼灣區」建設是新階段粵港澳大灣區高質量發展的新引擎，也是廣東深化數碼政府 2.0 建設的著力點。廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛表示，廣東將按照政府引導、企業主導、社會參與的思路，秉持開放共贏的態度，歡迎有能力、有想法的行業領軍企業參與「數碼灣區」建設，充分發揮平台、應用、技術、資源優勢，以助大灣區創新協同，實現高質量發展。