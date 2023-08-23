【暗渡陳倉】傳華為擬規避美國制裁　晶片大戰勝負未定？

中美晶片大戰再起風雲！雖然美國全方位打壓內地半導體產業發展，惟有指遭華府封鎖的中國科技巨擘華為，目前正於內地各省市構建一系列秘密半導體製造設施，冀藉此形成「影子製造網絡」，規避美國制裁，間接取得美國晶片製造設備和被禁的晶片原料和零組件。與此同時，市傳華為的配備衞星電話功能的「Mate60」秋季新品發布會，將與蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 15系列發布會「撞期」，同樣是9月12日舉行，可見即使此前美國商務部高層訪華，無改中美兩國科技角力不斷升級的格局！

美國半導體協會(SIA)最新警告，指華為早在去年已經「踩過界」涉足晶片生產，並由深圳市政府獲得300億美元(約2,340億港元)的國家資金補助，至今經收購了至少兩家現有晶片工廠，並正在建造至少三座工廠。

SIA的報告又提及，在華為打造的「製造影子網絡」中，包括有已經被美國制裁的半導體廠商福建晉華以及鵬芯微，另外還有芯恩(青島)集成電路、去年初才成立的昇維旭技術與鵬昇科技等。

SIA不諱言，內地正注入巨額資金支持國內半導體行業發展，推算現時至少有23個半導體製造設施正在興建，到2030年投資額將逾1,000億美元(約7,800億港元)，且在2029年或2030年擁有28納米或45納米半導體技術產能的一半以上。

美國商務部轄下工業與安全局(BIS)則回應稱，當局正在監控事態發展，準備在必要時採取行動。

與此同時，隨着內地的電動車產業做得有聲有色之際，當局亦開始扶持一些規模較小、屬輕資產的「專精特新」民營企業，其中「專精特新」專板更於周四正式開板，首批有50多家企業登陸。

北京「專精特新」專板由北京市經濟和信息化局牽頭，北京證監局、北京市地方金融監督管理局等單位共同指導建立。據北京市經濟和信息化局介紹，專板將利用北京市基金、券商及銀行等，金融服務資源豐富的優勢，服務市內近800家國家級小巨人企業，以及逾6,300家「專精特新」中小企業，支持企業發展。

據悉，「專精特新」中小企業主要集中在信息傳輸和軟件信息服務業，佔比43%，製造業佔28%，另科學研究和技術服務業佔比18%，三類行業類型佔比合計近90%。