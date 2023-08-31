東方日報B1：內房民企危　國營銷售曳

【碧桂園半年蝕489億 負債2579億 發股抵債】

不少盈警內房企業在業績期壓軸登場，卻難掩房地產昔日表面風光下「債冚債」的惡果，就如民營龍頭房企，短短一個月經歷股債雙殺兼要以股抵債，更將失去藍籌地位，時至如今境內外債的具體還款情形仍未明朗。即使是國資房企亦難獨善其身，面對開發業務毛利率下跌、流動負債規模增加，疫後取態竟比以往保守。儘管一線城市樓市鬆綁，務求刺激買家入市，但經濟增長失速下只怕事倍功半，對房企的龐大資金鏈只怕是杯水車薪，投資內房損手的金融風險還未告一段落。

自言感非常內疚的碧桂園，自6月之後至今，已就若干本金將於12個月內到期的境內公司債券與其債券持有人開始談判，以徵求同意延長到期日。若未來集團財務狀況持續惡化，或將無法滿足若干借款的財務契約條款，導致該等借款的違約及其他借款的交叉違約。集團將考慮採取債務管理措施，以應對其餘12個月內到期的境外債。值得留意是，截至6月底止，碧桂園持有的現金和現金等價物僅1,011.15億元，受限制現金為294.54億元；淨負債率亦升至50.1%，比去年底大增10.1個百分點。

事實上，碧桂園在8月7日未如期支付兩筆美元票據利息，30日寬限期正倒數之際，據報碧桂園境外債權人考慮組建債務重組談判小組，正在位處紐約的律師事務所進行接洽，一旦碧桂園尋求債務重組，他們可能考慮組成一個團體以討論各潛在選項。

緊隨抵銷及還款完成後，碧桂園仍欠付對方未償還本金額15.98億元，集團表明將分期支付，而最後一期為今年12月。市場憂集團再融資環境持續惡化，股價周三反覆受壓，曾挫逾半成，收市仍跌3.29%，報0.88港元。

【潤置營業額幾無增長 萬科少賺19% 撤配股】

不管如何，大家都加把勁整頓債務以避險。6月底，潤置淨有息負債率按半年下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本按半年下降19點子至3.56厘，創近10年新低，平均債務期限拉長至5.5年，非人民幣淨負債敞口佔比按半年下降8.3個百分點至8.5%，現金及融資儲備分別為短債的1.87倍及1.58倍。

萬科周三因應深圳股價估值低迷撤回A股配股，強調直言下半年仍要改善債務結構。6月底，該企總負債過萬億元，淨負債率按半年升5.86個百分點至49.47%，但已把短債減少四成，長債則增近兩成。

事實上，國營房企賣樓亦有隱憂。潤置上半年營業額按年微升0.1%至729.71億元，簽約額及簽約面積分別按年增長40.6%及19.4%，問題是之前已披露，6月及7月合約銷售連續兩個月按年倒退超過三成。

總裁吳秉琪稱，潤置仍將堅守穩健的方針，按已定的原則要求上半年新獲取項目於年內開盤，重點出售庫存，下半年將加大力度，同時嚴格管理項目價格變動。首席財務官郭世清補充，今年下半年集團總可售貨源約3,859億元，當中約89%位於市場供求關係健康的一、二線高能級城市，住宅產品約佔68%，並會保持合理供貨節奏。

為了刺激樓市交投，廣州周三上午宣布實施住建部上周五推出的「認房不認貸」，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房者，不論是否已利用貸款買過樓，銀行均按首套住房執行住房信貸政策，夜晚輪到深圳跟隨，一日就有兩個一線城市使用這項工具。

該行估計，內地監管機構可能將採取獎懲措施，鼓勵公司採取更為審慎的財務披露政策。