東方日報B1：內房民企危 國營銷售曳
2023年08月31日 00:06
東網電視更多新聞短片
內地經濟增長失速，房企銷售難有起色。
【碧桂園半年蝕489億 負債2579億 發股抵債】
不少盈警內房企業在業績期壓軸登場，卻難掩房地產昔日表面風光下「債冚債」的惡果，就如民營龍頭房企，短短一個月經歷股債雙殺兼要以股抵債，更將失去藍籌地位，時至如今境內外債的具體還款情形仍未明朗。即使是國資房企亦難獨善其身，面對開發業務毛利率下跌、流動負債規模增加，疫後取態竟比以往保守。儘管一線城市樓市鬆綁，務求刺激買家入市，但經濟增長失速下只怕事倍功半，對房企的龐大資金鏈只怕是杯水車薪，投資內房損手的金融風險還未告一段落。
民營房企還債死線愈逼近，龍頭碧桂園(02007)愈難有喘息空間，甚至反口發行新股抵債，與8月初死撐「現階段不考慮配售新股」前言不對後語，不足10個月內第三次發動配股「自救」行動，最終交出上半年淨虧損489.32億元(人民幣‧下同)的嚇人業績，過去一年半累計蝕549.84億元，6月底止總有息負債餘額2,579.05億元，其中12個月內到期債務佔1,087.03億元。
自言感非常內疚的碧桂園，自6月之後至今，已就若干本金將於12個月內到期的境內公司債券與其債券持有人開始談判，以徵求同意延長到期日。若未來集團財務狀況持續惡化，或將無法滿足若干借款的財務契約條款，導致該等借款的違約及其他借款的交叉違約。集團將考慮採取債務管理措施，以應對其餘12個月內到期的境外債。值得留意是，截至6月底止，碧桂園持有的現金和現金等價物僅1,011.15億元，受限制現金為294.54億元；淨負債率亦升至50.1%，比去年底大增10.1個百分點。
事實上，碧桂園在8月7日未如期支付兩筆美元票據利息，30日寬限期正倒數之際，據報碧桂園境外債權人考慮組建債務重組談判小組，正在位處紐約的律師事務所進行接洽，一旦碧桂園尋求債務重組，他們可能考慮組成一個團體以討論各潛在選項。
業績出爐前，碧桂園宣布向建滔集團(00148)附屬永恒信貸發行3.506億股新股，相當於擴大後股本1.25%，每股認購價0.77港元，較周二收市價0.91港元折讓15.38%，與去年11月及12月「抽水」所定的配售價折讓幅度相差不大，但是次認購價與上兩次配售價2.68港元及2.7港元已有天壤之別，且發行新股的認購總代價2.7億港元，將用作抵銷欠付永恒信貸的部分貸款3.18億港元，故碧桂園不會自認購事項收取現金款項。相比上兩次「抽水」集資淨額的38.71億港元及47.41億港元，可見碧桂園資金緊絀情況已屆刻不容緩地步。
緊隨抵銷及還款完成後，碧桂園仍欠付對方未償還本金額15.98億元，集團表明將分期支付，而最後一期為今年12月。市場憂集團再融資環境持續惡化，股價周三反覆受壓，曾挫逾半成，收市仍跌3.29%，報0.88港元。
其他已發盈警的民營房企趕在業績期尾聲交代成績，上半年蝕逾153億元的融創中國(01918)稱，境外債重組方案法定裁決於10月5日進行，冀年內完成境外債務重組的必要法律程序。
以今年首家復牌房企自居的佳兆業集團(01638)，於6月底手持現金及銀行結餘只剩13.96億元；淨負債率更狂飆至602.3%，足足較去年底急增219.5個百分點。其獨立核數師報告摘錄提及，集團未如期還款額約492.12億元的若干銀行及其他借款，本金總額約1,040.58億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約，可能會對集團持續經營能力構成重大疑慮。
【潤置營業額幾無增長 萬科少賺19% 撤配股】
國資房企華潤置地(01109)上半年純利按年增長29.56%至137.37億元(人民幣‧下同)，扣除投資物業評估增值後的核心利潤為112.7億元，按年增長10.9%，每股中期息更按年升8.79%至0.198元，實屬異數。
內房行業普遍渴財，潤置卻增加派息，原因應該是業績勝同業，同為國企的中國海外發展(00688)今年首6個月賺134.89億元，一邊降低淨負債比率，一邊減少派息。萬科企業(02202)上半年仍賺98.7億元，按年跌幅跟中海同為19.43%。
不管如何，大家都加把勁整頓債務以避險。6月底，潤置淨有息負債率按半年下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本按半年下降19點子至3.56厘，創近10年新低，平均債務期限拉長至5.5年，非人民幣淨負債敞口佔比按半年下降8.3個百分點至8.5%，現金及融資儲備分別為短債的1.87倍及1.58倍。
萬科周三因應深圳股價估值低迷撤回A股配股，強調直言下半年仍要改善債務結構。6月底，該企總負債過萬億元，淨負債率按半年升5.86個百分點至49.47%，但已把短債減少四成，長債則增近兩成。
事實上，國營房企賣樓亦有隱憂。潤置上半年營業額按年微升0.1%至729.71億元，簽約額及簽約面積分別按年增長40.6%及19.4%，問題是之前已披露，6月及7月合約銷售連續兩個月按年倒退超過三成。
總裁吳秉琪稱，潤置仍將堅守穩健的方針，按已定的原則要求上半年新獲取項目於年內開盤，重點出售庫存，下半年將加大力度，同時嚴格管理項目價格變動。首席財務官郭世清補充，今年下半年集團總可售貨源約3,859億元，當中約89%位於市場供求關係健康的一、二線高能級城市，住宅產品約佔68%，並會保持合理供貨節奏。
為了刺激樓市交投，廣州周三上午宣布實施住建部上周五推出的「認房不認貸」，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房者，不論是否已利用貸款買過樓，銀行均按首套住房執行住房信貸政策，夜晚輪到深圳跟隨，一日就有兩個一線城市使用這項工具。
潤置旗下物業管理公司華潤萬象(01209)上半年收入按年增長28.71%至67.93億元，純利按年增36.48%至14.02億元，中期息每股派0.243港元。總裁喻霖康表示，目前市況具有挑戰，但有多個項目正在洽談當中，並傾向一、二線城市，預計簽約數字與上半年的7個相若。
另邊廂，評級機構標準普爾發表報告指，內地房企通過複雜的公司架構，降低了訊息披露的透明度，世茂集團(00813)是其中一個例子，其過去的幾項信託貸款細節未被披露，導致總債務急劇增加。
該行估計，內地監管機構可能將採取獎懲措施，鼓勵公司採取更為審慎的財務披露政策。