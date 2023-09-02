【錢夫人巡舖】藉暑期工資學理財　三大青少年儲蓄戶口比較

暑假啱啱完結，有唔少中學生都會趁機返吓兼職賺外快，不少家長亦會想幫仔女「開戶」教佢哋理財，其實坊間各大中小型銀行均提供兒童及青少年嘅儲蓄戶口服務，等呢班「小小新力軍」可以踏出理財第一步，「自己的錢自己管」，所以今期錢夫人就整合各家銀行相關資訊，方便大家一目了然！

●滙豐：新開戶即送200港元現金獎賞

大行滙豐近期就推出優惠，新客戶只要年屆11歲至17歲，並以兒童個人名義開戶，可獲200元現金獎賞，不設手續費或最低結餘要求。

此外，青少年客戶開戶後首個月及第二個月維持結餘500港元或以上（上限50,000元），可獲額外1%存款年利率。不過該行並無提供「紅簿仔」供查閱，大家想知存款情況就要上網或手機應用程式（App）瀏覽。

●渣打：ATM卡及存款卡供一家人一齊擁有

渣打為18歲以下客戶提供「My Dream Account」，不設最低結存，但申請人父母需持有渣打銀行戶口，所以ATM卡及存款卡可以同一家人共同持有，亦是該行特色。

至於青少年ATM卡的每日預設最高提款/購物交易限額為2,000港元，須受戶口持有人之每日交易限額上限所限制；戶口持有人會收到就青少年ATM卡透過自動櫃員機提取現金交易之短訊通知。

●中銀香港：分兩梯隊助「新力軍」培養儲蓄習慣

年滿11歲可在該行開立「自在理財」戶口，享網上銀行、手機銀行及電話銀行查詢帳戶結餘及查閱電子結單等服務；年滿16歲更可有兌換外幣、開立定期存款及繳付指定帳單等服務。

11歲以下兒童則設「孩子天」儲蓄帳戶，備有設計精美存摺簿，增加小朋友對儲蓄的興趣。

●東亞銀行：理財小博士儲蓄戶口

該行的理財小博士儲蓄戶口，讓11歲至18歲以下的青少年可以個人名義開立戶口 ，協助青少年自主學習理財。戶口不設服務月費，並提供特別設計的存摺簿，幫助家長及孩子培養良好的儲蓄習慣，並涵蓋保險計劃。