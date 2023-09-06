弱勢難改！離岸人民幣跌穿7.32關　大摩料進一步貶值

內地經濟前景堪憂，人民幣弱勢難改，離岸人民幣(CNH)兌每美元跌穿7.32關，最新報7.3205，跌164點，之後回升至7.3193，仍跌151點；在岸價(CNY)則報7.3046，跌6點子；中間價報7.1969，下調186點子；每百港元兌93.35元人民幣。

摩根士丹利表示，離岸人民幣和中國宏觀面的疲弱，會對其他新興市場產生溢出效應。大摩策略師指出，對新興市場貨幣看法從中性轉為看跌，料離岸人民幣將進一步貶值，並指中國宏觀風險會加大全球增長疲弱和新興市場央行寬鬆周期所帶來的現有壓力，離岸人民幣在今年餘下時間內將繼續受壓。

大摩認為，雖然人民幣或有些官方支持，但歐美經濟增長放緩，加上中國國內的挑戰，可能會逐漸反映至離岸人民幣走弱之中。大摩料，短期內對中國前景的信心不會顯著回升。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，從目前內地經濟及貨幣政策的狀況來判斷，離岸人民幣兌每美元可能弱見7.6，在基本情況下，年內較大機會見7.5水平。

外界對內地經濟復甦的信心不足，有外媒引述455位受訪者預測的中位數指出，離岸人民幣兌每美元今年底可能貶至7.6的歷史新低，即每百港元可兌約97元人民幣。