大城市破產唔罕見！呢個造車重鎮衰落最經典...

英國第二大城市伯明翰宣布破產，令不少移英港人大為震驚。在當地定居的自然會擔心政府將會大幅削減市政及福利開支，住在其他英國城市的港人不禁會憂慮身處的地方，會否步伯明翰後塵。翻查歷史，世界各國城市破產例子多不勝數，強如美國在過去一百年竟然就有超過600個城市破產。英國近年經濟疲弱，再有城市破產並不意外。

近年比較矚目的「破產城市」應該是美國汽車工業重鎮底特律。該市於2013年7月18日申請聯邦破產保護，成為美國史上最大規模的城市破產案主角。以汽車生產為主要產業的底特律，在1950年代進入高峰期，人口近200萬，近半從事汽車相關行業。然而，太過依賴單一行業，埋下底特律衰敗的種子。在1980年代，價廉物美的日本汽車大舉進入美國市場，令競爭力薄弱的美國車銷售大跌，車廠被逼縮減規模甚至結業。在市內主要產業急速萎縮的情況下，人口陸續流失，至今只剩下約63萬人，為高峰期的1/3，進一步打擊政府稅收，難以承擔退休基金、社會保障等開支，最終要走上破產之路。

在底特律破產前，人口約三十萬的美國加州城市Stockton，曾是美國史上最大宗的城市破產個案，當時更被外媒評為全美最悽慘城市(America's most miserable cities)之一。Stockton的「死因」是極度依賴賣地及各項房產稅收，地產市道暢旺時，政府收入水漲船高，但當地產泡沬爆破，政府財政即時失控，連年赤字預算令到政府債台高築，市政府無法支付公務員薪金、市民退休金、各項社會公共設施開支等，最終於2012年申請破產保護。

另外，2009年爆發歐債危機後，歐洲多個國家無力償還到期債務，當中經濟規模最大的意大利，至少有10個城市陷入破產危機，包括拿不勒斯及巴勒莫。為了應對危機，當地政府設法削減開支，導致學校無法在秋季正常開學，不少旅遊勝地也因為到無人清理在街上積累已久的垃圾，變得臭氣薰天。

亞洲方面，位於日本北海道的城市夕張，產業衰退令城市走上破產的邊緣。夕張原本是一個煤礦城市，1960年代人口達十二萬，但在2007年宣告破產後，現在急跌至只有6,000餘人。夕張政府陷入財政危機，除了是因為1960年代後煤礦枯竭陸續停止開採，出生率低加上年輕人口遷出，令該市人口急速老化，平均年齡接近70歲，是日本國內少有民眾收入靠退休金多於工作收入。夕張曾經轉型發展旅遊業，試圖挽救經濟危機。在1970年代建造一個大型煤礦主題公園，惟園內遊樂設施欠吸引力，加當地上天氣寒冷，全年一半日子平均氣溫低於攝氏5度，遊客不多，最終夕張在2006年被列入「財政再建團體」，等同破產。