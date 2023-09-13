RAGAZZA：網購盛行對鑽石零售業有何機遇與挑戰？

網購大家經已習以為常，由往日「好唔好喺網上買？」，到今天「喺邊個網站買？」正影響各行各業。當地產商使用VR直接出售樓盤、日用家品全面網購化、黃金與貨幣持續數碼化。一直被視為較傳統的鑽石行業，在這股洪流下受到了什麼衝擊？

以往消費者要了解和比較鑽石，不外乎多逛幾家珠寶行，或透過朋友介紹，或期待展覽會有特價貨品。到了現在，不少人更傾向在網上比較鑽石，因為他們能看到大量鑽石以透明化的方式展示，清晰的價錢、高清影片、證書內容等一覽無遺。

鑽石網站的價錢通常比傳統珠寶行更好。鑽石網站將來自產地的大量鑽石資料上載至網站，讓消費者直接購買。而珠寶行的鑽石很多時需要經產地代理轉運至所屬城市，再由本地批發商分貨到店，中間每層都需要利潤，加起來便貴得多了。

今天的消費者比起以往更有學識、更精明、更理智，對資訊的深度有很大渴求。決定「好唔好去呢間睇睇」之前，精明的消費者已在網上查看了相關產品和公司資訊。因此，鑽石零售商除了提供產品和服務，資訊的準確度和深度比往日更為重要。

在資訊不流通的年代，黑店做假的個案不時出現，龐大的利潤引來黑店商人的貪念。而且，往日的行業資訊、知識、檢測工具，一切都在「行內人」的掌控裡，消費者要核實鑽石是真是假具有難度。現今資訊普及，即使是沒有專業知識的人士，都可透過網上獲得很多資訊去分辨鑽石，增加了黑店賣假貨的難度，令消費者更受保障。

另外，受惠於電子交易和國際物流的普及，商人透過互聯網便能與國際供應商開展業務，導致很多新公司出現，加劇了競爭。不同公司或以價錢、款式、品牌形象，在競爭中務求突出，豐富了消費者的選擇。

近年，因科技發達而出現的培育鑽石（亦稱實驗室鑽石、未來鑽石）大規模進入市場。以往提及人造鑽石的時候，鋯石、莫桑石等的模仿品的印象立即出現。然而，培育鑽石以完全的鑽石成份和外觀，配合主流證書和美國政府修訂鑽石定義，大眾對「人造是假」的觀念正被衝擊。不少市場領導商正在同時出售天然鑽石和培育鑽石，很多發達地區培育鑽石的市佔率已超越30%，並仍每年遞增。

我們可以預見，未來將會有更多科技元素進入鑽石行業，證書數碼化、AI定制、去中心化交易等都正在衝擊傳統行業。鑽石商想脫穎而出，便需要從主流趨勢和客人角度多思考和多走一步。

資訊由RAGAZZA DIAMOND提供