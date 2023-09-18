新一批綠債開售　認購貼士一文睇晒！

港府發行新一批綠色債券周一(18日)起開始認購，保底息多達4.75厘，高於上批次的2.5厘之餘，亦普遍較坊間定存回報吸引，加上美國加息周期或即將完結、甚至在明年減息，預計市場反應熱烈，有專家建議，視乎在手資金情況，可認購5至10手。

信銀國際表示，投資者如追求穩定投資收益，可考慮認購約5手。至於信誠證券聯席董事張智威則不建議上批綠債持有人沽舊債買新債，因為舊債市價本已低過認購價，加上手續費和佣金等，倒不如持有至政府贖回。新一批綠債於下周四(28日)下午2時結束，並將不遲於10月6日公布配售結果，於10月10日發行，10月11日於聯交所上市，並且可以在二手市場進行買賣。

滙豐發言人稱，在保證息率達4.75厘的情況下，新一批綠色零售綠債開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。由即日起至9月28日下午2時，客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、及轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間)。

另外，英皇資本亦為認購新一批綠債人士提供優惠，包豁免託管費、免到期贖回費、免轉倉費（轉出）、免融資利息、免代收利息費、免經紀佣金、免不動戶費、免認購手續費、免提早贖回費、免轉倉費（轉入）、免平台費等；該行申購日期由即日至27日中午12點。