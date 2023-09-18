便利妥夥AiDLab推AI紡織品檢測

他指出，新冠疫情期間，加大對口罩的需求，惟口罩產品檢測主要依靠人手利用目測進行外觀質量判斷，限制了產能。加上基於衞生及防疫考慮，口罩的無塵車間不宜容納過多品質控制人員，故引入科技紓解困難，提升生產效率及確保檢測質素。

他透露，應用該系統後，每分鐘可檢測500個口罩，準確率達99%以上，便利妥的整體口罩生產速度提高25至30%，每月節省約10萬元生產成本。

研發AiTIS系統的AiDLab行政總裁及總監黃偉強指，AiTIS系統適用於各類紡織品，包括梭織布料、針織布料、無紡布、皮革製品，認為與便利妥的合作，將為紡織品檢測領域帶來創新和改進。針對是次合作，系統亦額外作出訓練及微調，過程約花2個月時間，反而是硬件設備，如鏡頭等安裝花費時間較多。

AiDLab董事局主席兼香港理工大學常務及學務副校長黃永德認為，這次合作是「產、學、研」通力合作的最佳產業化例子，相信與業界的共同協作，是令科研成果成功商品化不可或缺的基石。AiDLab將會繼續與業界緊密聯繫，了解行內對科技的需要，為業界帶來更多的創新發展。