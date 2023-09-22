蘋果iPhone 15系列今開售　Pro版本炒價有幾高？

蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 15系列周五(22日)正式開賣，據悉在銅鑼灣希慎店未開門前，已有「果粉」排隊等開門。今日只接受已預訂產品的「果粉」內進，並以Apple Pick Up取貨，不設即場購買。

早已成功訂購心頭好的「果粉」自然最關心iPhone炒價走勢，據指iPhone 15 Pro及Pro Max的256GB版本，溢價達2,400港元；512GB版本回收價更高，有2,600元溢價；更有人願多付3,500元於店外收iPhone 15 Pro Max鈦金屬原色1TB版本，旺角先達的回收價料更「和味」。

另一方面，內媒報道，根據盒馬方面資訊，今天8時0分59秒前下單、而且選取「18分鐘送達」服務的訂單，均已在8時19分前送達。盒馬3C家電負責人表示，首批下單用戶絕大部分已在8時25分前取到現貨。「未及時妥投的訂單中，有過半用戶表示正在洗漱、穿衣服；也有一些下單到公司地址的，自己人還沒到。」

iPhone 15系列有幾大毫亮點，包括轉用鈦金屬物料、USB-C介面及5倍遠攝鏡。