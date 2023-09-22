姚浩然：港股料拉鋸一段時間　科網股呢隻值博...

港股近期走勢疲弱，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，反映投資者正觀望內地的房屋銷售和經濟狀況，預期拉鋸局面會持續一段時間，恒指在17,500至18,200的區間上落，短期內難回升到18,400的水平，暫時應觀望恒指能否守住17,500點關口，一旦失守的話，下個支持位大概會在17,000點至17,200點。他建議投資者應評估個人投資組合，視乎情況將較弱勢的股份轉為防守力較強的股份。