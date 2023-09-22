姚浩然：港股料拉鋸一段時間 科網股呢隻值博...
2023年09月22日 11:11
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亨達財富管理董事總經理姚浩然
港股近期走勢疲弱，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，反映投資者正觀望內地的房屋銷售和經濟狀況，預期拉鋸局面會持續一段時間，恒指在17,500至18,200的區間上落，短期內難回升到18,400的水平，暫時應觀望恒指能否守住17,500點關口，一旦失守的話，下個支持位大概會在17,000點至17,200點。他建議投資者應評估個人投資組合，視乎情況將較弱勢的股份轉為防守力較強的股份。
債息飆升，科網股成為重災區，科指已連跌4日。姚指，最近科網股表現的確欠佳，尤其騰訊(00700)需觀望能否守得住300港元大關，現時快手(01024)表現較好，雖跌穿過60元，但相對之前低位尚有距離，支持力度比較硬淨，而且公司業績亮麗，帶貨直播等業務亦具競爭力，因此快手較為值得吸納。
繼發債及出手機後，蔚來(09866)首席執行官李斌又宣布，公司首顆自研晶片量產定名「楊戩」，型號為NX6031，號稱是業界首顆激光雷達主控晶片。姚表示，蔚來雖然不是改以手機作主營業務，惟蔚來業務仍處於虧損當中，電動車將迎來減價壓力，加上蔚來早前發債，或引發市場對蔚來財困的憂慮，削弱投資者信心，蔚來並不值博。新能源汽車之中，首選比亞迪股份(01211)，次選為理想汽車(02015)。