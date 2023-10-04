上市公司商會：港不能再單靠外資回流　減印花稅僅少許彌補

香港上市公司商會主席梁嘉彰坦言，香港正值分水嶺時刻，面對內部及來自海外前所未有的巨大挑戰，不能再單依賴外資回流，應建立新思維、發掘新出路，並重建投資者信心，「(資金)覺得有錢搵便會回來」。同時建議港府要將眼光放遠，發展初創生態圈，包括科創、風險投資等，不能只靠金融及旅遊業推動經濟，強調要加快步伐搶佔先機，否則會落後鄰近市場。

對於「活化香港股票市場流動性」，她認為，有許多技術上工作可以做，包括減股票印花稅，但在宏觀環境未有改善下，只是少少彌補，強調大方向要開拓新的產業及市場。

她指，受累地緣政治局勢緊張、港股低迷「損手」，美資及歐資等外國資金「已無乜點接觸香港資本市場」，現時市場不是缺錢，主要是信心欠奉。雖然「壞極會向好」，當中國經濟增長加快、失業率放緩，香港便能從中受惠，資金屆時也會重返香港市場，惟在此之前不能坐以待斃，尋找新出路是必要措舉，並須結合政府不同部門的能力及資源。

梁嘉彰在與中東投資者交流時發現，沙特、阿布扎比、卡塔爾等多個中東國家希望與中國建立友好的商業關係，亦期望進軍中國市場，但苦無方法，認為香港應把握機會，協助他們打入中國市場。不過，強調「同人打交道不能只講錢」，首要建立信任及友誼，倡議港府在當地成立跨部門小組專責小組，除金融外，亦要涵蓋文化、體育、藝術等範疇， 以更好與他們對接，繼而引領資金進入香港市場。

至於開拓新產業方面，她指出，初創投資涉及高風險，環球風險投資成功率有20%已屬很高水平，故香港需要革新思維，特別是「輸得起的思維」，才能建立完整的初創生態圈。即使初期投資資金全輸，但建立起的創科生態圈，能帶動其他周邊服務、就業、融資活動等， 長遠可以推動香港經濟發展。

她認為，須引入更多的風投及創投基金來港，但核心不是資金，而是這批投資者的思維及眼光，過分着重短期回報不能成事。參考外國做法，可由政府出資起帶頭作用。雖然港府過去數年已加大支持科創發展，但力度依然不足，現時許多優質的項目仍欠缺資金商業化。